«Стражи Галактики 3» стартовали в мировом прокате выше ожиданий

Заключительная часть «Стражей Галактики» Джеймса Ганна стартовала в мировом прокате на прошлой неделе, и её суммарные показали обошли ожидания аналитиков. По миру фильм достиг результата в 282,1 миллиона долларов (ожидалось около 168 миллионов). Больше всего фильм собрал в Китае — почти 30 миллионов.

При этом The Hollywood Reporter пишет, что в США фильм стартовал с 114 миллионами долларов — хотя вторая часть в своё время взяла отметку в 146 миллионов (а аналитики прогнозировали 120 миллионов). Для фильмов Marvel это скорее редкий случай, обычно сиквелы у себя на родине опережают по сборам предыдущие части. Издание предполагает, что это может быть связано с общей усталостью от супергероики.

Зрители приняли новый фильм благосклонно, многие называют картину глотком свежего воздуха по сравнению с фильмами и произведениями Четвёртой фазы Marvel.

Средняя оценка прессы на Metacritic составила 65 баллов, а пользовательский рейтинг остановился на 7,5. А зрители, опрошенные сервисом Cinemascore сразу после выхода из сеанса, оценили фильм на «А» (выше только «А+»).