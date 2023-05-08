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    Новости

    «Стражи Галактики 3» стартовали в мировом прокате выше ожиданий

    8 мая 2023
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    08.05.2023
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    0 минут на чтение
    «Стражи Галактики 3» стартовали в мировом прокате выше ожиданий

    Заключительная часть «Стражей Галактики» Джеймса Ганна стартовала в мировом прокате на прошлой неделе, и её суммарные показали обошли ожидания аналитиков. По миру фильм достиг результата в 282,1 миллиона долларов (ожидалось около 168 миллионов). Больше всего фильм собрал в Китае — почти 30 миллионов.

    При этом The Hollywood Reporter пишет, что в США фильм стартовал с 114 миллионами долларов — хотя вторая часть в своё время взяла отметку в 146 миллионов (а аналитики прогнозировали 120 миллионов). Для фильмов Marvel это скорее редкий случай, обычно сиквелы у себя на родине опережают по сборам предыдущие части. Издание предполагает, что это может быть связано с общей усталостью от супергероики.

    Зрители приняли новый фильм благосклонно, многие называют картину глотком свежего воздуха по сравнению с фильмами и произведениями Четвёртой фазы Marvel.

    Средняя оценка прессы на Metacritic составила 65 баллов, а пользовательский рейтинг остановился на 7,5. А зрители, опрошенные сервисом Cinemascore сразу после выхода из сеанса, оценили фильм на «А» (выше только «А+»).

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     Дмитрий Кинский |  05.05.2023 |  22103

    Спойлеры, разумеется!

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