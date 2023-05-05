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    Что показали в сценах после титров «Стражей галактики 3»

    5 мая 2023
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    05.05.2023
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    0 минут на чтение
    Что показали в сценах после титров «Стражей галактики 3»

    5 мая состоялась премьера триквела «Стражей Галактики» Джеймса Ганна, после чего в сети появилась информация о сценах после титров.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    В первой сцене показывают новый состав Стражей галактики, которую возглавляет Ракета. В нее вошли Грут, Космо, Краглин и Адам Уорлок. А на фоне звучит трек Come and Get Your Love в исполнении Redbone — из открывающей сцены первого фильма.

    Во второй Питер Квилл возвращается на Землю к своему дедушке, который сразу же узнает его. А следом появляется надпись «Легендарный Звездный лорд вернется». Похоже, в будущем герой еще появится в фильмах Marvel.

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     Дмитрий Кинский |  04.05.2023 |  0

    Но авторы должны следовать миру, который создал Джеймс Ганн.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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