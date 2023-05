Что показали в сценах после титров «Стражей галактики 3»

5 мая состоялась премьера триквела «Стражей Галактики» Джеймса Ганна, после чего в сети появилась информация о сценах после титров.

Осторожно, спойлеры!

В первой сцене показывают новый состав Стражей галактики, которую возглавляет Ракета. В нее вошли Грут, Космо, Краглин и Адам Уорлок. А на фоне звучит трек Come and Get Your Love в исполнении Redbone — из открывающей сцены первого фильма.

Во второй Питер Квилл возвращается на Землю к своему дедушке, который сразу же узнает его. А следом появляется надпись «Легендарный Звездный лорд вернется». Похоже, в будущем герой еще появится в фильмах Marvel.