Что показали в сценах после титров «Стражей галактики 3»

5 мая состоялась премьера триквела «Стражей Галактики» Джеймса Ганна, после чего в сети появилась информация о сценах после титров.
|
Осторожно, спойлеры!
В первой сцене показывают новый состав Стражей галактики, которую возглавляет Ракета. В нее вошли Грут, Космо, Краглин и Адам Уорлок. А на фоне звучит трек Come and Get Your Love в исполнении Redbone — из открывающей сцены первого фильма.
Во второй Питер Квилл возвращается на Землю к своему дедушке, который сразу же узнает его. А следом появляется надпись «Легендарный Звездный лорд вернется». Похоже, в будущем герой еще появится в фильмах Marvel.
Читайте также
Крис Пратт не против вернуться к роли Звездного лорда в будущем
Дмитрий Кинский | 04.05.2023 | 0
Но авторы должны следовать миру, который создал Джеймс Ганн.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.