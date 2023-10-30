Студия Сарика Андреасяна готовит ремейки «Сказок о царе Салтане» и «Домовенка Кузи»

30 октября «Кинокомпания братьев Андреасян» в рамках очной защиты анонсировала сразу три новых проекта по мотивам отечественной литературы.

Первый — новая экранизация «Сказки о царе Салтане», сценарий для которого напишет Алексей Гравицкий («Чикатило»). В режиссерском кресле будет сам Сарик Андреасян. Картина выйдет в 2026 году.

Второй — ремейк «Домовенка Кузи», который по духу будет напоминать «Гарфилда», «Приключения Паддингтона» и «Чебурашка». Постановкой займется Виктор Лакисов («Крякнутые каникулы»).

Третий — экранизация цикла «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. Режиссером выступит внук писателя — Артемий Драгунский. Съемки запланированы на весну 2024 года.