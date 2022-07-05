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    Новости

    Студия Trigger работает над продолжением «Труськи и Чулко»

    5 июля 2022
    05.07.2022
    473
    1 минута на чтение
    Студия Trigger работает над продолжением «Труськи и Чулко»

    В рамках мероприятия Anime Expo студия Trigger, ответственная за «Убить или быть убитым» и «Промар», работает над продолжением «Труськи, Чулко и пресвятого Подвяза» (в оригинале — Panty & Stocking with Garterbelt).

    Увы, с фанатами пока не поделились никакими подробностями — ни трейлером, ни творческим составом, ни чем-либо еще.

    В центре сюжета два падших ангела, которых выгнали с небес за непристойное поведение. Пэнти — сквернословящая нимфоманка. А Стокинг — любит уплетать сладкое и прокрастинировать на диване. Но Бог готов принять их обратно, если они убьют достаточно демонов.

    За оригинальное аниме 2010 года отвечала студия Gainax, а режиссером, сценаристом и ключевым аниматором выступил Хироюки Имаиси.

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