Студия Trigger работает над продолжением «Труськи и Чулко»

В рамках мероприятия Anime Expo студия Trigger, ответственная за «Убить или быть убитым» и «Промар», работает над продолжением «Труськи, Чулко и пресвятого Подвяза» (в оригинале — Panty & Stocking with Garterbelt).

Увы, с фанатами пока не поделились никакими подробностями — ни трейлером, ни творческим составом, ни чем-либо еще.

В центре сюжета два падших ангела, которых выгнали с небес за непристойное поведение. Пэнти — сквернословящая нимфоманка. А Стокинг — любит уплетать сладкое и прокрастинировать на диване. Но Бог готов принять их обратно, если они убьют достаточно демонов.

За оригинальное аниме 2010 года отвечала студия Gainax, а режиссером, сценаристом и ключевым аниматором выступил Хироюки Имаиси.