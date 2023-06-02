Свежий трейлер и новая дата выхода четвертого сезона «Чудотворцев»

Телеканал TBS опубликовал свежий трейлер четвертого сезона «Чудотворцев» с подзаголовком «Конец времен».
А вместе с этим стала известная новая дата выхода — 10 июля. Ранее шоу планировали выпустить в декабре 2022 года.
Сюжет четвертого сезона развернется в постапокалиптическом будущем, в котором воин пустошей и безжалостная военачальница сталкиваются «с самым антиутопическим кошмаром».
Главные роли по традиции исполнили Дэниел Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан и Стив Бушеми.
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Редактор
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