Свежий трейлер и новая дата выхода четвертого сезона «Чудотворцев»

Телеканал TBS опубликовал свежий трейлер четвертого сезона «Чудотворцев» с подзаголовком «Конец времен».

А вместе с этим стала известная новая дата выхода — 10 июля. Ранее шоу планировали выпустить в декабре 2022 года.

Сюжет четвертого сезона развернется в постапокалиптическом будущем, в котором воин пустошей и безжалостная военачальница сталкиваются «с самым антиутопическим кошмаром».

Главные роли по традиции исполнили Дэниел Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан и Стив Бушеми.