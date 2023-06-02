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    Свежий трейлер и новая дата выхода четвертого сезона «Чудотворцев»

    2 июня 2023
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    02.06.2023
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    Телеканал TBS опубликовал свежий трейлер четвертого сезона «Чудотворцев» с подзаголовком «Конец времен».

    А вместе с этим стала известная новая дата выхода — 10 июля. Ранее шоу планировали выпустить в декабре 2022 года.

    Сюжет четвертого сезона развернется в постапокалиптическом будущем, в котором воин пустошей и безжалостная военачальница сталкиваются «с самым антиутопическим кошмаром».

    Главные роли по традиции исполнили Дэниел Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан и Стив Бушеми.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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