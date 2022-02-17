Теперь Disney будет строить сказочные «городки»

Disney анонсировала новый проект под названием Storyliving — «яркие жилые районы, наполненные особой магией компании».
Эти тщательно спланированные сообщества предназначены для того, чтобы вдохновить жителей заводить новые дружеские отношения, погружаться в свои интересы и писать следующую захватывающую главу в своей жизни, наслаждаясь вниманием к деталям и особыми штрихами, которыми отличается Disney.
Первым «городком» будет Котино, который расположится в калифорнийской долине Коачелла. В нем будет около 2 тысяч жилых домов, рестораны, торговый центр, отель, пляж и не только.
А вот сколько такое удовольствие будет стоить, пока непонятно.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: самый-самый последний джедай«Ибо двенадцать более сильное число, чем девять!».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.