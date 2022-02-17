Теперь Disney будет строить сказочные «городки»

Disney анонсировала новый проект под названием Storyliving — «яркие жилые районы, наполненные особой магией компании».

Эти тщательно спланированные сообщества предназначены для того, чтобы вдохновить жителей заводить новые дружеские отношения, погружаться в свои интересы и писать следующую захватывающую главу в своей жизни, наслаждаясь вниманием к деталям и особыми штрихами, которыми отличается Disney.

Первым «городком» будет Котино, который расположится в калифорнийской долине Коачелла. В нем будет около 2 тысяч жилых домов, рестораны, торговый центр, отель, пляж и не только.

А вот сколько такое удовольствие будет стоить, пока непонятно.