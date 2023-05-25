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    Новости

    Теперь официально: во «Флэше» появится Николас Кейдж в роли Супермена

    25 мая 2023
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    25.05.2023
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    Режиссер «Флэша» Энди Мускетти подтвердил давний инсайд, что в супергероском блокбастере появится Николас Кейдж в роли Супермена в качестве камео.

    Ник был просто великолепен. Несмотря на то, что роль была эпизодический, он с головой погрузился в нее. Надеюсь, мне удастся снова с ним поработать в ближайшее время. Он большой фанат Супермена. Фанат комиксов.

    Напомним, актер должен был сыграть Человека из стали в фильме «Супермен жив» Тима Бертона, который в конечном итоге отменили.

    Премьера кинокомикса состоится уже 16 июня.

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    Как Голливуд издевался над Человеком из Стали и как Николас Кейдж не стал Суперменом.

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