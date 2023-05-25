Теперь официально: во «Флэше» появится Николас Кейдж в роли Супермена

Режиссер «Флэша» Энди Мускетти подтвердил давний инсайд, что в супергероском блокбастере появится Николас Кейдж в роли Супермена в качестве камео.

Ник был просто великолепен. Несмотря на то, что роль была эпизодический, он с головой погрузился в нее. Надеюсь, мне удастся снова с ним поработать в ближайшее время. Он большой фанат Супермена. Фанат комиксов.

Напомним, актер должен был сыграть Человека из стали в фильме «Супермен жив» Тима Бертона, который в конечном итоге отменили.

Премьера кинокомикса состоится уже 16 июня.