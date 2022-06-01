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    Новости

    Теперь в российских кинотеатрах будут показывать сериалы

    1 июня 2022
    01.06.2022
    454
    0 минут на чтение
    Теперь в российских кинотеатрах будут показывать сериалы

    Компания «Централ партнершип» решила выпустить киноверсию сериала «Два холма» от START в российских кинотеатрах после удачного старта в цифровом формате.

    Шоу о мире, в котором, как утверждают авторы, победил матриархат, вышло в конце апреля 2022 года. Его посмотрели по подписке около 600 тысяч домохозяйств.

    А 2 июня в широком прокате выйдет сериал «Манюня» от стримингового сервиса Okko. О намерениях отправить в кинотеатры свои проекты также сообщили Premier и Kion.

    Очевидно, такие меры связаны с дефицитом контента из-за ухода голливудских студий из России и снижения выручки.

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