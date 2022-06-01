Теперь в российских кинотеатрах будут показывать сериалы

Компания «Централ партнершип» решила выпустить киноверсию сериала «Два холма» от START в российских кинотеатрах после удачного старта в цифровом формате.
Шоу о мире, в котором, как утверждают авторы, победил матриархат, вышло в конце апреля 2022 года. Его посмотрели по подписке около 600 тысяч домохозяйств.
А 2 июня в широком прокате выйдет сериал «Манюня» от стримингового сервиса Okko. О намерениях отправить в кинотеатры свои проекты также сообщили Premier и Kion.
Очевидно, такие меры связаны с дефицитом контента из-за ухода голливудских студий из России и снижения выручки.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Кто был ничемВсе мы живём в Мире дикого востока...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.