«Титаны» и «Роковой патруль» закончатся на четвертых сезонах

HBO Max объявил, что четвертые сезоны «Титанов» и «Рокового патруля» станут для сериалов последними.

По данным THR, продюсеры этих проектов были готовы к такому исходу событий, поэтому оба шоу получат надлежащие концовки.

Решение закрыть сериалы приняли на фоне изменений внутри Warner Bros. Discovery и DC Entertainment.

При этом «Титанов» и «Роковой патруль» отменили еще до прихода Джеймса Ганна и Питера Сафрана в качестве творческих руководителей киновселенной DC.