«Титаны» и «Роковой патруль» закончатся на четвертых сезонах

HBO Max объявил, что четвертые сезоны «Титанов» и «Рокового патруля» станут для сериалов последними.
По данным THR, продюсеры этих проектов были готовы к такому исходу событий, поэтому оба шоу получат надлежащие концовки.
Решение закрыть сериалы приняли на фоне изменений внутри Warner Bros. Discovery и DC Entertainment.
При этом «Титанов» и «Роковой патруль» отменили еще до прихода Джеймса Ганна и Питера Сафрана в качестве творческих руководителей киновселенной DC.
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