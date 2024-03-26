Тизер короткометражки по «Человеку-пауку: Через вселенные»

Вышел тизер анимационной короткометражки по «Человеку-пауку: Через вселенные» под названием The Spider Within: A Spider-Verse Story.

По сюжету Майлз Моралес пытается балансировать между жизнью подростка и супергеройскими буднями, из-за чего сталкивается с панической атакой и сражается с ее воплощением.

Премьера состоится на YouTube уже завтра — 27 марта.