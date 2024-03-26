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    Тизер короткометражки по «Человеку-пауку: Через вселенные»

    26 марта 2024
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    26.03.2024
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    Тизер короткометражки по «Человеку-пауку: Через вселенные»

    Вышел тизер анимационной короткометражки по «Человеку-пауку: Через вселенные» под названием The Spider Within: A Spider-Verse Story.

    По сюжету Майлз Моралес пытается балансировать между жизнью подростка и супергеройскими буднями, из-за чего сталкивается с панической атакой и сражается с ее воплощением.

    Премьера состоится на YouTube уже завтра — 27 марта.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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