«Тьма близится» — вышел трейлер последний части «Улицы страха»

Netflix представил трейлер заключительной части трилогии хорроров «Улица страха», в основу которой легли книги Роберта Лоуренса Стайна.
По сюжету группа подростков пытается избавить город, в котором они живут, от проклятия, порождающего маньяков и разных монстров.
На этот раз основное действие развернется 1666 году, а в центре сюжета будет местная ведьма по имени Сара Фир.
Премьера состоится в эту пятницу — 16 июля.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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