Топ-10 хоррор-игр в 2023 году — по версии издания Dulshockers

Издание Dualshockers поделилось списком из 10 лучших хоррор-игр в насыщенном на релизы 2023 году.

Игры ранжировали путем голосования более 100 редакторов и авторов материалов — выпущенные рецензии никак не повлияли на итоговый результат.

Первое заняла Alan Wake 2 от Remedy, которая взяла много наград на The Game Awards 2023. Следом за ней идет эталонный ремейк Resident Evil 4. Замыкает тройку лидеров еще один ремейк — Dead Space.

Весь топ-10 выглядит так: