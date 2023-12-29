Топ-10 хоррор-игр в 2023 году — по версии издания Dulshockers

Издание Dualshockers поделилось списком из 10 лучших хоррор-игр в насыщенном на релизы 2023 году.
Игры ранжировали путем голосования более 100 редакторов и авторов материалов — выпущенные рецензии никак не повлияли на итоговый результат.
Первое заняла Alan Wake 2 от Remedy, которая взяла много наград на The Game Awards 2023. Следом за ней идет эталонный ремейк Resident Evil 4. Замыкает тройку лидеров еще один ремейк — Dead Space.
Весь топ-10 выглядит так:
- Alan Wake 2;
- Resident Evil 4 Remake;
- Dead Space Remake;
- Sons of the Forest;
- World of Horror;
- Darkest Dungeon 2;
- Dead Island 2;
- Layers of Fear;
- Dredge;
- The Outlast Trials.
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Редактор
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