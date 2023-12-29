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    Топ-10 хоррор-игр в 2023 году — по версии издания Dulshockers

    29 декабря 2023
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    29.12.2023
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    Топ-10 хоррор-игр в 2023 году — по версии издания Dulshockers

    Издание Dualshockers поделилось списком из 10 лучших хоррор-игр в насыщенном на релизы 2023 году.

    Игры ранжировали путем голосования более 100 редакторов и авторов материалов — выпущенные рецензии никак не повлияли на итоговый результат.

    Первое заняла Alan Wake 2 от Remedy, которая взяла много наград на The Game Awards 2023. Следом за ней идет эталонный ремейк Resident Evil 4. Замыкает тройку лидеров еще один ремейк — Dead Space.

    Весь топ-10 выглядит так:

    1. Alan Wake 2;
    2. Resident Evil 4 Remake;
    3. Dead Space Remake;
    4. Sons of the Forest;
    5. World of Horror;
    6. Darkest Dungeon 2;
    7. Dead Island 2;
    8. Layers of Fear;
    9. Dredge;
    10. The Outlast Trials.
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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