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    Топ-20 лучших фантастических романов и циклов — по версии англоязычных видеоблогеров

    25 октября 2022
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    25.10.2022
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    1 минута на чтение
    Топ-20 лучших фантастических романов и циклов — по версии англоязычных видеоблогеров

    Иллюстрация: Alex Jay Brady / ArtStation

    Продолжаем рассказывать о небольшом исследовании пользователя «Лаборатории фантастики» под ником Алексей121. Он собрал подборки самых популярных фантастических и фэнтезийных произведений, проанализировав ролики видеоблогеров. Последнее исследование охватывает научно-фантастические романы и циклы у англоязычных блогеров. И вот по каким критериям строилась оценка:

    1. Если автор видео озвучивает, какое место книга занимает в его рейтинге, то книга на 1-м месте получает 10 баллов, на 2-м месте — 9 баллов и т.д.
    2. Если автор снимает топ-5, то первое место получает 10 баллов, второе — 8 и т.д. Это сделано чтобы не обесценивать подборки из пяти книг.
    3. Если автор не озвучивает рейтинг книг, а просто перечисляет лучшие — каждая книга получает 5 баллов.
    4. Тематические подборки в духе «Лучшая апокалиптическая фантастика» и тому подобные не учитывались. Только списки без разделения на поджанры и время прочтения.

    На сайте можно прочесть комментарии Алексея.

    Список

    20. Кристофер Руоккио — «Пожиратель солнца» (16 баллов)

    19. Джон Скальци — «Война старика» (16 баллов)

    18. Питер Гамильтон — «Содружество» (16 баллов)

    17. Марта Уэллс — «Дневники Киллербота» (19 баллов)

    16. Деннис Тейлор — «Вселенная Боба» (19 баллов)

    15. Бекки Чамберс — «Долгий путь к маленькой сердитой планете» (20 баллов)

    14. Адриан Чайковски — «Дети времени» (22 балла)

    13. Филип Дик — «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (23 балла)

    12. Аластер Рейнольдс — «Дом солнц» (27 баллов)

    11. Блейк Крауч — «Тёмная материя» (28 баллов)

    10. Лю Цысинь — «Воспоминания о прошлом Земли» (29 баллов)

    9. Айзек Азимов — «Академия» (30 баллов)

    8. Джеймс Кори — «Пространство» (30 баллов)

    7. Аластер Рейнольдс — «Пространство Откровения» (32 балла)

    6. Иэн М. Бэнкс — «Культура» (33 балла)

    5. Дэн Симмонс — «Песни Гипериона» (38 баллов)

    4. Дуглас Адамс — «Путеводитель по галактике для путешествующих автостопом» (41 балл)

    3. Энди Вейер — «Марсианин» (45 баллов)

    2. Орсон Скотт Кард — «Игра Эндера» (59 баллов)

    1. Фрэнк Герберт — «Дюна» (79 баллов)

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