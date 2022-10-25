Топ-20 лучших фантастических романов и циклов — по версии англоязычных видеоблогеров

Иллюстрация: Alex Jay Brady / ArtStation
Продолжаем рассказывать о небольшом исследовании пользователя «Лаборатории фантастики» под ником Алексей121. Он собрал подборки самых популярных фантастических и фэнтезийных произведений, проанализировав ролики видеоблогеров. Последнее исследование охватывает научно-фантастические романы и циклы у англоязычных блогеров. И вот по каким критериям строилась оценка:
- Если автор видео озвучивает, какое место книга занимает в его рейтинге, то книга на 1-м месте получает 10 баллов, на 2-м месте — 9 баллов и т.д.
- Если автор снимает топ-5, то первое место получает 10 баллов, второе — 8 и т.д. Это сделано чтобы не обесценивать подборки из пяти книг.
- Если автор не озвучивает рейтинг книг, а просто перечисляет лучшие — каждая книга получает 5 баллов.
- Тематические подборки в духе «Лучшая апокалиптическая фантастика» и тому подобные не учитывались. Только списки без разделения на поджанры и время прочтения.
На сайте можно прочесть комментарии Алексея.
Список
20. Кристофер Руоккио — «Пожиратель солнца» (16 баллов)
19. Джон Скальци — «Война старика» (16 баллов)
18. Питер Гамильтон — «Содружество» (16 баллов)
17. Марта Уэллс — «Дневники Киллербота» (19 баллов)
16. Деннис Тейлор — «Вселенная Боба» (19 баллов)
15. Бекки Чамберс — «Долгий путь к маленькой сердитой планете» (20 баллов)
14. Адриан Чайковски — «Дети времени» (22 балла)
13. Филип Дик — «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (23 балла)
12. Аластер Рейнольдс — «Дом солнц» (27 баллов)
11. Блейк Крауч — «Тёмная материя» (28 баллов)
10. Лю Цысинь — «Воспоминания о прошлом Земли» (29 баллов)
9. Айзек Азимов — «Академия» (30 баллов)
8. Джеймс Кори — «Пространство» (30 баллов)
7. Аластер Рейнольдс — «Пространство Откровения» (32 балла)
6. Иэн М. Бэнкс — «Культура» (33 балла)
5. Дэн Симмонс — «Песни Гипериона» (38 баллов)
4. Дуглас Адамс — «Путеводитель по галактике для путешествующих автостопом» (41 балл)
3. Энди Вейер — «Марсианин» (45 баллов)
2. Орсон Скотт Кард — «Игра Эндера» (59 баллов)
1. Фрэнк Герберт — «Дюна» (79 баллов)
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