Топ-20 лучших фантастических романов и циклов — по версии англоязычных видеоблогеров

Иллюстрация: Alex Jay Brady / ArtStation

Продолжаем рассказывать о небольшом исследовании пользователя «Лаборатории фантастики» под ником Алексей121. Он собрал подборки самых популярных фантастических и фэнтезийных произведений, проанализировав ролики видеоблогеров. Последнее исследование охватывает научно-фантастические романы и циклы у англоязычных блогеров. И вот по каким критериям строилась оценка:

Если автор видео озвучивает, какое место книга занимает в его рейтинге, то книга на 1-м месте получает 10 баллов, на 2-м месте — 9 баллов и т.д. Если автор снимает топ-5, то первое место получает 10 баллов, второе — 8 и т.д. Это сделано чтобы не обесценивать подборки из пяти книг. Если автор не озвучивает рейтинг книг, а просто перечисляет лучшие — каждая книга получает 5 баллов. Тематические подборки в духе «Лучшая апокалиптическая фантастика» и тому подобные не учитывались. Только списки без разделения на поджанры и время прочтения.

На сайте можно прочесть комментарии Алексея.

Список

20. Кристофер Руоккио — «Пожиратель солнца» (16 баллов)

19. Джон Скальци — «Война старика» (16 баллов)

18. Питер Гамильтон — «Содружество» (16 баллов)

17. Марта Уэллс — «Дневники Киллербота» (19 баллов)

16. Деннис Тейлор — «Вселенная Боба» (19 баллов)

15. Бекки Чамберс — «Долгий путь к маленькой сердитой планете» (20 баллов)

14. Адриан Чайковски — «Дети времени» (22 балла)

13. Филип Дик — «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (23 балла)

12. Аластер Рейнольдс — «Дом солнц» (27 баллов)

11. Блейк Крауч — «Тёмная материя» (28 баллов)

10. Лю Цысинь — «Воспоминания о прошлом Земли» (29 баллов)

9. Айзек Азимов — «Академия» (30 баллов)

8. Джеймс Кори — «Пространство» (30 баллов)

7. Аластер Рейнольдс — «Пространство Откровения» (32 балла)

6. Иэн М. Бэнкс — «Культура» (33 балла)

5. Дэн Симмонс — «Песни Гипериона» (38 баллов)

4. Дуглас Адамс — «Путеводитель по галактике для путешествующих автостопом» (41 балл)

3. Энди Вейер — «Марсианин» (45 баллов)

2. Орсон Скотт Кард — «Игра Эндера» (59 баллов)

1. Фрэнк Герберт — «Дюна» (79 баллов)