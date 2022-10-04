Топ-20 фэнтезийных циклов по мнению русскоязычных книжных блогеров

Пользователь «Лаборатории фантастики» Алексей121 опубликовал небольшое исследование, в котором проанализировал популярность фэнтезийных циклов среди русскоязычных видеоблогеров.
Для изучения он взял 36 видео с подборками. И выделил следующие правила:
- Если автор видео озвучивает, какое место книга занимает в его рейтинге, то книга на 1-м месте получает 10 баллов, на 2-м месте — 9 баллов и т.д.
- Если автор снимает топ-5, то первое место получает 10 баллов, второе — 8 и т.д. Это сделано чтобы не обесценивать подборки из пяти книг.
- Если автор не озвучивает рейтинг книг, а просто перечисляет лучшие — каждая книга получает 5 баллов.
- Тематические подборки в духе «Лучшее фэнтези для чтения осенью», «Лучшее прочитанное за год», «Лучшее темное фэнтези» и т.д. не учитывались. Только списки без разделения на поджанры и время прочтения.
Вот что получилось:
20. Скотт Линч «Благородные Канальи» (18 баллов)
19. Роберт М. Вегнер «Сказания Меекханского пограничья» (18 баллов)
18. Джонатан Страуд «Агентство „Локвуд и компания“» (19 баллов)
17. Наталия Осояну «Дети Великого Шторма» (19 баллов)
16. Макс Фрай «Лабиринты Ехо» (19 баллов)
15. Роджер Желязны «Хроники Амбера» (22 балла)
14. Джосайя Бэнкрофт «Вавилонские книги» (25 баллов)
13. Урсула К. Ле Гуин «Земноморье» (25 баллов)
12. Терри Пратчетт «Плоский мир» (28 баллов)
11. Ли Бардуго «ГришиВерс» (33 балла)
10. Стивен Кинг «Тёмная Башня» (39 баллов)
9. Роберт Джордан «Колесо Времени» (39 баллов)
8. Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер» (50 баллов)
7. Джо Аберкромби «Земной Круг» (52 балла)
6. Патрик Ротфусс «Хроника Убийцы Короля» (61 балл)
5. Анджей Сапковский «Ведьмак Геральт» (65 баллов)
4. Брендон Сандерсон «Космер» (66 баллов)
3. Робин Хобб «Мир Элдерлингов» (66 баллов)
2. Джордж Р. Р. Мартин «Песнь Льда и Огня» (67 баллов)
1. Дж. Р. Р. Толкин «Легендариум Средиземья» (72 балла)
А в другом посте Алексей составил аналогичный список у англоязычных блогеров.
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