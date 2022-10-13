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    Топ-20 фантастических романов и циклов по мнению русскоязычных книжных блогеров

    13 октября 2022
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    13.10.2022
    3635
    1 минута на чтение
    Топ-20 фантастических романов и циклов по мнению русскоязычных книжных блогеров

    Мы уже рассказывали про пользователя «Лаборатории фантастики» под ником Алексей121, который публикует на сайте списки самых популярных фэнтезийных и фантастических книг у видеоблогеров. Новое исследование посвящено лучшей книжной фантастике — и в этот раз речь не столько про фантастические циклы (хотя многие упоминаемые романы начинают циклы), сколько про отдельные произведения.

    Вот какие были критерии:

    1. Если автор видео озвучивает, какое место книга занимает в его рейтинге, то книга на 1-м месте получает 10 баллов, на 2-м месте — 9 баллов и т.д.
    2. Если автор снимает топ-5, то первое место получает 10 баллов, второе — 8 и т.д. Это сделано чтобы не обесценивать подборки из пяти книг.
    3. Если автор не озвучивает рейтинг книг, а просто перечисляет лучшие — каждая книга получает 5 баллов.
    4. Тематические подборки в духе «Лучшая апокалиптическая фантастика» и тому подобные не учитывались. Только списки без разделения на поджанры и время прочтения.

    Отдельные комментарии можно прочесть у автора поста. Например, оказалось, что Стругацкие занимают первое место по общему числу упоминаний, они дважды оказались в списке. А вот что получилось в итоге:

    20. Джордж Оруэлл — «1984» (16 баллов)

    19. Айзек Азимов — «Я, робот» (16 баллов)

    18. Иван Ефремов — «Туманность Андромеды» (16 баллов)

    17. Роберт Хайнлайн — «Звездный десант» (17 баллов)

    16. Адриан Чайковски — «Дети времени» (18 баллов)

    15. Энди Вейер — «Марсианин» (18 баллов)

    14. Аркадий и Борис Стругацкие — «Пикник на обочине» (19 баллов).

    13. Артур Кларк — «2001: Космическая одиссея» (20 баллов)

    12. Джон Уиндем — «День триффидов» (25 баллов)

    11. Орсон Скотт Кард — «Игра Эндера» (28 баллов)

    10. Аркадий и Борис Стругацкие — «Трудно быть богом» (28 баллов)

    9. Рэй Брэдбери — «451° по Фаренгейту» (31 балл)

    8. Питер Уоттс —«Ложная слепота» (31 балл)

    7. Фрэнк Герберт — «Дюна» (32 балла)

    6. Филип Дик — «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (35 баллов)

    5. Лю Цысинь — «Воспоминания о прошлом Земли» (36 баллов). Речь именно про цикл, поскольку намного чаще упоминали именно трилогию

    4. Джеймс Кори — «Пространство» (38 баллов). Упоминается исключительно как цикл

    3. Дэн Симмонс — «Песни Гипериона» (40 баллов)

    2. Дуглас Адамс — «Путеводитель по галактике для путешествующих автостопом» (42 балла)

    1. Станислав Лем — «Солярис» (58 баллов)

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