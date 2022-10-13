Топ-20 фантастических романов и циклов по мнению русскоязычных книжных блогеров

Мы уже рассказывали про пользователя «Лаборатории фантастики» под ником Алексей121, который публикует на сайте списки самых популярных фэнтезийных и фантастических книг у видеоблогеров. Новое исследование посвящено лучшей книжной фантастике — и в этот раз речь не столько про фантастические циклы (хотя многие упоминаемые романы начинают циклы), сколько про отдельные произведения.

Вот какие были критерии:

Если автор видео озвучивает, какое место книга занимает в его рейтинге, то книга на 1-м месте получает 10 баллов, на 2-м месте — 9 баллов и т.д. Если автор снимает топ-5, то первое место получает 10 баллов, второе — 8 и т.д. Это сделано чтобы не обесценивать подборки из пяти книг. Если автор не озвучивает рейтинг книг, а просто перечисляет лучшие — каждая книга получает 5 баллов. Тематические подборки в духе «Лучшая апокалиптическая фантастика» и тому подобные не учитывались. Только списки без разделения на поджанры и время прочтения.

Отдельные комментарии можно прочесть у автора поста. Например, оказалось, что Стругацкие занимают первое место по общему числу упоминаний, они дважды оказались в списке. А вот что получилось в итоге:

20. Джордж Оруэлл — «1984» (16 баллов)

19. Айзек Азимов — «Я, робот» (16 баллов)

18. Иван Ефремов — «Туманность Андромеды» (16 баллов)

17. Роберт Хайнлайн — «Звездный десант» (17 баллов)

16. Адриан Чайковски — «Дети времени» (18 баллов)

15. Энди Вейер — «Марсианин» (18 баллов)

14. Аркадий и Борис Стругацкие — «Пикник на обочине» (19 баллов).

13. Артур Кларк — «2001: Космическая одиссея» (20 баллов)

12. Джон Уиндем — «День триффидов» (25 баллов)

11. Орсон Скотт Кард — «Игра Эндера» (28 баллов)

10. Аркадий и Борис Стругацкие — «Трудно быть богом» (28 баллов)

9. Рэй Брэдбери — «451° по Фаренгейту» (31 балл)

8. Питер Уоттс —«Ложная слепота» (31 балл)

7. Фрэнк Герберт — «Дюна» (32 балла)

6. Филип Дик — «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (35 баллов)

5. Лю Цысинь — «Воспоминания о прошлом Земли» (36 баллов). Речь именно про цикл, поскольку намного чаще упоминали именно трилогию

4. Джеймс Кори — «Пространство» (38 баллов). Упоминается исключительно как цикл

3. Дэн Симмонс — «Песни Гипериона» (40 баллов)

2. Дуглас Адамс — «Путеводитель по галактике для путешествующих автостопом» (42 балла)

1. Станислав Лем — «Солярис» (58 баллов)