Топ-20 фантастических романов и циклов по мнению русскоязычных книжных блогеров

Мы уже рассказывали про пользователя «Лаборатории фантастики» под ником Алексей121, который публикует на сайте списки самых популярных фэнтезийных и фантастических книг у видеоблогеров. Новое исследование посвящено лучшей книжной фантастике — и в этот раз речь не столько про фантастические циклы (хотя многие упоминаемые романы начинают циклы), сколько про отдельные произведения.
Вот какие были критерии:
- Если автор видео озвучивает, какое место книга занимает в его рейтинге, то книга на 1-м месте получает 10 баллов, на 2-м месте — 9 баллов и т.д.
- Если автор снимает топ-5, то первое место получает 10 баллов, второе — 8 и т.д. Это сделано чтобы не обесценивать подборки из пяти книг.
- Если автор не озвучивает рейтинг книг, а просто перечисляет лучшие — каждая книга получает 5 баллов.
- Тематические подборки в духе «Лучшая апокалиптическая фантастика» и тому подобные не учитывались. Только списки без разделения на поджанры и время прочтения.
Отдельные комментарии можно прочесть у автора поста. Например, оказалось, что Стругацкие занимают первое место по общему числу упоминаний, они дважды оказались в списке. А вот что получилось в итоге:
20. Джордж Оруэлл — «1984» (16 баллов)
19. Айзек Азимов — «Я, робот» (16 баллов)
18. Иван Ефремов — «Туманность Андромеды» (16 баллов)
17. Роберт Хайнлайн — «Звездный десант» (17 баллов)
16. Адриан Чайковски — «Дети времени» (18 баллов)
15. Энди Вейер — «Марсианин» (18 баллов)
14. Аркадий и Борис Стругацкие — «Пикник на обочине» (19 баллов).
13. Артур Кларк — «2001: Космическая одиссея» (20 баллов)
12. Джон Уиндем — «День триффидов» (25 баллов)
11. Орсон Скотт Кард — «Игра Эндера» (28 баллов)
10. Аркадий и Борис Стругацкие — «Трудно быть богом» (28 баллов)
9. Рэй Брэдбери — «451° по Фаренгейту» (31 балл)
8. Питер Уоттс —«Ложная слепота» (31 балл)
7. Фрэнк Герберт — «Дюна» (32 балла)
6. Филип Дик — «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (35 баллов)
5. Лю Цысинь — «Воспоминания о прошлом Земли» (36 баллов). Речь именно про цикл, поскольку намного чаще упоминали именно трилогию
4. Джеймс Кори — «Пространство» (38 баллов). Упоминается исключительно как цикл
3. Дэн Симмонс — «Песни Гипериона» (40 баллов)
2. Дуглас Адамс — «Путеводитель по галактике для путешествующих автостопом» (42 балла)
1. Станислав Лем — «Солярис» (58 баллов)
Читайте также
Четыре «Соляриса»: почему фильм Тарковского — худшая экранизация Лема
Польский фантаст всегда очень однозначен и даже бескомпромиссен в своих высказываниях.
Топ-20 фэнтезийных циклов по мнению русскоязычных книжных блогеров
Небольшое исследование от пользователя «Лаборатории фантастики».
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Китеж«Бульк!»
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.