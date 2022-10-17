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    Топ-20 лучших фэнтезийных циклов — по мнению англоязычных видеоблогеров

    17 октября 2022
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    17.10.2022
    5063
    1 минута на чтение
    Топ-20 лучших фэнтезийных циклов — по мнению англоязычных видеоблогеров

    Автор YouTube-канала Library of a Viking опубликовал исследование, в котором составил список самых популярных фэнтезийных циклов на основе мнений англоязычных видеоблогеров. Он отсмотрел множество видео с топами фэнтезийных книг и выделил самые популярные.

    Вот каких принципов придерживался автор исследования:

    1. Если автор видео озвучивает, какое место книга занимает в его рейтинге, то книга на 1-м месте получает 10 баллов, на 2-м месте — 9 баллов и т.д.

    2. Если автор не озвучивает рейтинг книг, а просто перечисляет лучшие — каждая книга получает 5 баллов.

    Так он собрал сводных список лучших из лучших из 20 посмотрел видеоблогеров, причём некоторые циклы набрали одинаковое количество баллов — потому что вышло аж три последних места.

    Подробности можно посмотреть в этом видео, а отдельно его прокомментировал пользователь «Лаборатории фантастики» под ником Алексей121.

    21. Ричард Нелл — «Ash and Sand» (12 баллов)

    20. Кен Лю — «Династия Одуванчика» (12 баллов). В России вышел только первый том «Королевские милости»

    19. Урсула К. Ле Гуин — «Земноморье» (12 баллов)

    18. Дж. К. Роулинг — «Гарри Поттер» (16 баллов)

    17. Патрик Ротфусс — «Хроника Убийцы Короля» (16 баллов)

    16. Джосайя Бэнкрофт — «Вавилонские книги» (17 баллов)

    15. Н.К. Джемисин — «Расколотая земля» (17 баллов)

    14. Тэд Уильямс — «Остен Ард» (18 баллов)

    13. Фонда Ли — «Сага Зелёной Кости» (20 баллов)

    12. Ребекка Куанг — «Опиумная война» (21 балл)

    11. Скотт Линч — «Благородные Канальи» (21 балл)

    10. Себастьян де Кастелл — «Плащеносцы» (29 баллов)

    9. Терри Пратчетт — «Плоский мир» (35 баллов)

    8. Стивен Эриксон — «Малазанская «Книга Павших»» (49 баллов)

    7. Робин Хобб — «Мир Элдерлингов» (50 баллов)

    6. Джордж Р. Р. Мартин — «Песнь Льда и Огня» (56 баллов)

    5. Джо Аберкромби — «Земной Круг» (56 баллов)

    4. Роберт Джордан — «Колесо Времени» (64 балла)

    3. Джон Гвинн — «Земли Изгнанников» (67 баллов)

    2. Дж. Р. Р. Толкин — «Легендариум Средиземья» (72 балла)

    1. Брендон Сандерсон — «Космер» (117 баллов)

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