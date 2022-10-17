Автор YouTube-канала Library of a Viking опубликовал исследование, в котором составил список самых популярных фэнтезийных циклов на основе мнений англоязычных видеоблогеров. Он отсмотрел множество видео с топами фэнтезийных книг и выделил самые популярные.
Вот каких принципов придерживался автор исследования:
1. Если автор видео озвучивает, какое место книга занимает в его рейтинге, то книга на 1-м месте получает 10 баллов, на 2-м месте — 9 баллов и т.д.
2. Если автор не озвучивает рейтинг книг, а просто перечисляет лучшие — каждая книга получает 5 баллов.
Так он собрал сводных список лучших из лучших из 20 посмотрел видеоблогеров, причём некоторые циклы набрали одинаковое количество баллов — потому что вышло аж три последних места.
Подробности можно посмотреть в этом видео, а отдельно его прокомментировал пользователь «Лаборатории фантастики» под ником Алексей121.
21. Ричард Нелл — «Ash and Sand» (12 баллов)
20. Кен Лю — «Династия Одуванчика» (12 баллов). В России вышел только первый том «Королевские милости»
19. Урсула К. Ле Гуин — «Земноморье» (12 баллов)
18. Дж. К. Роулинг — «Гарри Поттер» (16 баллов)
17. Патрик Ротфусс — «Хроника Убийцы Короля» (16 баллов)
16. Джосайя Бэнкрофт — «Вавилонские книги» (17 баллов)
15. Н.К. Джемисин — «Расколотая земля» (17 баллов)
14. Тэд Уильямс — «Остен Ард» (18 баллов)
13. Фонда Ли — «Сага Зелёной Кости» (20 баллов)
12. Ребекка Куанг — «Опиумная война» (21 балл)
11. Скотт Линч — «Благородные Канальи» (21 балл)
10. Себастьян де Кастелл — «Плащеносцы» (29 баллов)
9. Терри Пратчетт — «Плоский мир» (35 баллов)
8. Стивен Эриксон — «Малазанская «Книга Павших»» (49 баллов)
7. Робин Хобб — «Мир Элдерлингов» (50 баллов)
6. Джордж Р. Р. Мартин — «Песнь Льда и Огня» (56 баллов)
5. Джо Аберкромби — «Земной Круг» (56 баллов)
4. Роберт Джордан — «Колесо Времени» (64 балла)
3. Джон Гвинн — «Земли Изгнанников» (67 баллов)
2. Дж. Р. Р. Толкин — «Легендариум Средиземья» (72 балла)
1. Брендон Сандерсон — «Космер» (117 баллов)
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