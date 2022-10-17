Автор YouTube-канала Library of a Viking опубликовал исследование, в котором составил список самых популярных фэнтезийных циклов на основе мнений англоязычных видеоблогеров. Он отсмотрел множество видео с топами фэнтезийных книг и выделил самые популярные.

Вот каких принципов придерживался автор исследования:

1. Если автор видео озвучивает, какое место книга занимает в его рейтинге, то книга на 1-м месте получает 10 баллов, на 2-м месте — 9 баллов и т.д.

2. Если автор не озвучивает рейтинг книг, а просто перечисляет лучшие — каждая книга получает 5 баллов.

Так он собрал сводных список лучших из лучших из 20 посмотрел видеоблогеров, причём некоторые циклы набрали одинаковое количество баллов — потому что вышло аж три последних места.

Подробности можно посмотреть в этом видео, а отдельно его прокомментировал пользователь «Лаборатории фантастики» под ником Алексей121.

21. Ричард Нелл — «Ash and Sand» (12 баллов)

20. Кен Лю — «Династия Одуванчика» (12 баллов). В России вышел только первый том «Королевские милости»

19. Урсула К. Ле Гуин — «Земноморье» (12 баллов)

18. Дж. К. Роулинг — «Гарри Поттер» (16 баллов)

17. Патрик Ротфусс — «Хроника Убийцы Короля» (16 баллов)

16. Джосайя Бэнкрофт — «Вавилонские книги» (17 баллов)

15. Н.К. Джемисин — «Расколотая земля» (17 баллов)

14. Тэд Уильямс — «Остен Ард» (18 баллов)

13. Фонда Ли — «Сага Зелёной Кости» (20 баллов)

12. Ребекка Куанг — «Опиумная война» (21 балл)

11. Скотт Линч — «Благородные Канальи» (21 балл)

10. Себастьян де Кастелл — «Плащеносцы» (29 баллов)

9. Терри Пратчетт — «Плоский мир» (35 баллов)

8. Стивен Эриксон — «Малазанская «Книга Павших»» (49 баллов)

7. Робин Хобб — «Мир Элдерлингов» (50 баллов)

6. Джордж Р. Р. Мартин — «Песнь Льда и Огня» (56 баллов)

5. Джо Аберкромби — «Земной Круг» (56 баллов)

4. Роберт Джордан — «Колесо Времени» (64 балла)

3. Джон Гвинн — «Земли Изгнанников» (67 баллов)

2. Дж. Р. Р. Толкин — «Легендариум Средиземья» (72 балла)

1. Брендон Сандерсон — «Космер» (117 баллов)