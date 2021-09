Total War: Warhammer III перенесли на 2022 год

13 сентября Creative Assembly объявила, что Total War: Warhammer III выйдет только в начале 2022 года — точная дата не называется.

Изначально предполагалось, что игра выйдет до конца 2021-го.

Дополнительное время разработчики потратят, чтобы достичь наилучшего результата — то есть, на доработку пошаговой стратегии.

Total War: WARHAMMER III will now release in early 2022.

We know this is disappointing, but the extra time means we can accomplish more than we could if we rushed to release this year.

We won’t be staying quiet however, join us tomorrow for the global reveal of Grand Cathay… pic.twitter.com/R4GdObAs9P

