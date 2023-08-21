«Трансформеры: Восхождение Звероботов» показали худший результат во франшизе

Прокат «Трансформеров: Восхождение Звероботов» подходит к концу, а его сборы составляют почти 439 миллиона долларов.

Это худший результат во франшизе. И вряд ли в оставшиеся дни ситуация кардинально поменяется.

Бюджет фильма оценивается в 195 миллионов долларов, не считая затрат на маркетинг.

Картина, которую прохладно встретили критики и зрители, заработала даже меньше, чем «Бамблби» с 467,9 миллиона долларов.

Сейчас топ по сборам выглядит так:

«Трансформеры: Темная сторона Луны» — 1,12 миллиарда долларов;

«Эпоха истребления» — 1,1 миллиарда долларов;

«Месть падших» — 836,3 миллиона долларов;

«Трансформеры» — 709,7 миллиона долларов;

«Последний рыцарь» — 605,4 миллиона долларов;

«Бамблби» — 467,9 миллиона долларов.

«Восхождение Звероботов» — 438,9 миллиона долларов.

Фильм, кстати, выпустили в цифровом формате еще в первой половине июля, спустя месяц после премьеры в кинотеатрах.