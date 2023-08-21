«Трансформеры: Восхождение Звероботов» показали худший результат во франшизе

Прокат «Трансформеров: Восхождение Звероботов» подходит к концу, а его сборы составляют почти 439 миллиона долларов.
Это худший результат во франшизе. И вряд ли в оставшиеся дни ситуация кардинально поменяется.
Бюджет фильма оценивается в 195 миллионов долларов, не считая затрат на маркетинг.
Картина, которую прохладно встретили критики и зрители, заработала даже меньше, чем «Бамблби» с 467,9 миллиона долларов.
Сейчас топ по сборам выглядит так:
- «Трансформеры: Темная сторона Луны» — 1,12 миллиарда долларов;
- «Эпоха истребления» — 1,1 миллиарда долларов;
- «Месть падших» — 836,3 миллиона долларов;
- «Трансформеры» — 709,7 миллиона долларов;
- «Последний рыцарь» — 605,4 миллиона долларов;
- «Бамблби» — 467,9 миллиона долларов.
- «Восхождение Звероботов» — 438,9 миллиона долларов.
Фильм, кстати, выпустили в цифровом формате еще в первой половине июля, спустя месяц после премьеры в кинотеатрах.
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Редактор
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Александр Ремизов
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