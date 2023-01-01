Трейлер фантастического сериала «Сансара» в духе «Понедельник начинается в субботу»

Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер-трейлер фантастического сериала «Сансара», авторы которого вдохновлялись «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких.
В центре сюжета парень, для которого время идет в обратном направлении: каждый его новый день начинается утром предыдущего. А чтобы вернуться в нормальное течение времени, ему нужно признать и исправить свои ошибки.
Главные роли исполнили Павел Деревянко («Салют-7») и Кристина Асмус («Текст»). А режиссером выступает Мария Агранович.
Премьера состоится 6 апреля. Всего в сериале будет 8 эпизодов.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Долой буржуев!О роли фантастики в одной социалистической революции.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.