Трейлер фантастического сериала «Сансара» в духе «Понедельник начинается в субботу»

Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер-трейлер фантастического сериала «Сансара», авторы которого вдохновлялись «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких.

В центре сюжета парень, для которого время идет в обратном направлении: каждый его новый день начинается утром предыдущего. А чтобы вернуться в нормальное течение времени, ему нужно признать и исправить свои ошибки.

Главные роли исполнили Павел Деревянко («Салют-7») и Кристина Асмус («Текст»). А режиссером выступает Мария Агранович.

Премьера состоится 6 апреля. Всего в сериале будет 8 эпизодов.