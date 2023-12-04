Трейлер «Годзиллы и Конга: Новая империя»

Warner Bros. опубликовала полноценный трейлер «Годзиллы и Конга» с подзаголовком «Новая империя».

По сюжету гигантским монстрам, которые некогда воевали друг с другом, приходится объединиться, чтобы справиться с новой колоссальной угрозой.

За постановку вновь отвечает Адам Вингард, который прежде снял «Годзиллу против Конга» и «Тетрадь смерти».

Премьера состоится 10 апреля 2024 года.