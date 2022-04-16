Трейлер второго сезона постапокалиптического сериала «Эпидемия»

Premier выпустил трейлер второго сезона сериала «Эпидемия», снятого по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро».

Во новом сезоне постапокалиптического триллера героям предстоит начать новую жизнь в мире, который уже не будет прежним из-за ужасной эпидемии. Трейлер обещает много экшна и новых испытаний: от язычников и шаманов до вторжения китайских войск.

В качестве сценариста снова выступил Роман Кантор (сериал «Мёртвое озеро», фильм «Серебряные коньки»), а постановкой занимался Дмитрий Тюрин, снявший «Триггер».

К своим ролям вернутся Кирилл Кяро, Марьяна Спивак и Александр Робак. В актёрском составе также значатся Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал», «Серебряные коньки»), Никита Еленев («The Телки») и Виктория Клинкова («Волк»).

Премьера намечена на 21 апреля.