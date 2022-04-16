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    Новости

    Трейлер второго сезона постапокалиптического сериала «Эпидемия»

    16 апреля 2022
    16.04.2022
    314
    0 минут на чтение
    второй сезон сериала «Эпидемия»

    Premier выпустил трейлер второго сезона сериала «Эпидемия», снятого по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро».

    Во новом сезоне постапокалиптического триллера героям предстоит начать новую жизнь в мире, который уже не будет прежним из-за ужасной эпидемии. Трейлер обещает много экшна и новых испытаний: от язычников и шаманов до вторжения китайских войск.

    В качестве сценариста снова выступил Роман Кантор (сериал «Мёртвое озеро», фильм «Серебряные коньки»), а постановкой занимался Дмитрий Тюрин, снявший «Триггер».

    К своим ролям вернутся Кирилл Кяро, Марьяна Спивак и Александр Робак. В актёрском составе также значатся Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал», «Серебряные коньки»), Никита Еленев («The Телки») и Виктория Клинкова («Волк»).

    Премьера намечена на 21 апреля.

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