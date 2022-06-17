Трейлеры второй части ремейка Final Fantasy VII и ремастера Crisis Core

В ночь с 16 на 17 июня Square Enix провела свою трансляцию, в рамках которой сделала сразу несколько анонсов по франшизе Final Fantasy.

Так, компания представила продолжение ремейка FFVII с подзаголовком Rebirth. Его релиз состоится в конце 2023 года на PS5.

Вместе с этим разработчики подтвердили, что на этом история не завершится, так как оригинальную игру решили разделить на три части.

Помимо Rebirth на презентации анонсировали ремастер приквела FFVII под названием Crisis Core с Заком Фэйром в центре сюжета.

Игра выйдет в 2022 году на PS5, PS4, XSX/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Трейлер Final Fantasy VII: Rebirth

Crisis Core: Final Fantasy VII