Трейлеры второй части ремейка Final Fantasy VII и ремастера Crisis Core

В ночь с 16 на 17 июня Square Enix провела свою трансляцию, в рамках которой сделала сразу несколько анонсов по франшизе Final Fantasy.
Так, компания представила продолжение ремейка FFVII с подзаголовком Rebirth. Его релиз состоится в конце 2023 года на PS5.
Вместе с этим разработчики подтвердили, что на этом история не завершится, так как оригинальную игру решили разделить на три части.
Помимо Rebirth на презентации анонсировали ремастер приквела FFVII под названием Crisis Core с Заком Фэйром в центре сюжета.
Игра выйдет в 2022 году на PS5, PS4, XSX/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
Трейлер Final Fantasy VII: Rebirth
Crisis Core: Final Fantasy VII
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Гарри. НачалоСлучай, произошедший на пути из дома Дурслей.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.