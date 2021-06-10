Третий сезон «Мандалорца» выйдет не раньше конца 2022 года

Журналисты Collider со ссылкой на свои источники рассказали, что не стоит ждать третий сезон «Мандалорца» раньше конца 2022 года.
Его производство пока даже не начались. Во-первых, из-за того, что в том же павильоне сейчас идут съемки сериала про Оби-Вана Кеноби. Во-вторых, в ближайшее время Педро Паскаль будет занят на съемках The Last of Us от HBO.
Тем не менее в конце 2021-го должен выйти сериал «Книга Бобы Фетта». Инсайдеры отмечают, что к нему надо относиться, как к своего рода продолжению «Мандалорца».
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