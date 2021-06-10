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    Новости

    Третий сезон «Мандалорца» выйдет не раньше конца 2022 года

    10 июня 2021
    10.06.2021
    262
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    Журналисты Collider со ссылкой на свои источники рассказали, что не стоит ждать третий сезон «Мандалорца» раньше конца 2022 года.

    Его производство пока даже не начались. Во-первых, из-за того, что в том же павильоне сейчас идут съемки сериала про Оби-Вана Кеноби. Во-вторых, в ближайшее время Педро Паскаль будет занят на съемках The Last of Us от HBO.

    Тем не менее в конце 2021-го должен выйти сериал «Книга Бобы Фетта». Инсайдеры отмечают, что к нему надо относиться, как к своего рода продолжению «Мандалорца».

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