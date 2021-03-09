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    Новости

    Таков путь: в Якутске появилась копия звездолета из «Мандалорца»

    9 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    09.03.2021
    938
    0 минут на чтение

    В Якутске установили копию космического корабля Razor Crest, на котором путешествует главный герой «Мандалорца». Ее сделали Айаал Федоров и еще четыре человека.

    Реконструкция установлена в городском парке «Урдэл», где любой желающий может забраться на борт.

    Идея воссоздать звездолет у команды появилась сразу после первого сезона, а к выходу второго она уже точно знала, как ее реализовать.

    50 листов ДВП, подфарники, панели для кабины пилота. В длину звездолет достигает 14 метров, в ширину — 10, в высоту — 4 метра. Его вес превышает одну тонну.

    Также энтузиастов финансово поддержали их подписчики, чтобы детализировать кабину пилота.

    Таков путь: в Якутске появилась копия звездолета Мандалорца 2

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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