Таков путь: в Якутске появилась копия звездолета из «Мандалорца»

В Якутске установили копию космического корабля Razor Crest, на котором путешествует главный герой «Мандалорца». Ее сделали Айаал Федоров и еще четыре человека.

Реконструкция установлена в городском парке «Урдэл», где любой желающий может забраться на борт.

Идея воссоздать звездолет у команды появилась сразу после первого сезона, а к выходу второго она уже точно знала, как ее реализовать.

50 листов ДВП, подфарники, панели для кабины пилота. В длину звездолет достигает 14 метров, в ширину — 10, в высоту — 4 метра. Его вес превышает одну тонну.

Также энтузиастов финансово поддержали их подписчики, чтобы детализировать кабину пилота.