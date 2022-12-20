    3
    Новости | О нас

    Третья сверхцель в крауд-кампании разблокирована!

    20 декабря 2022
    Avatar photo
    20.12.2022
    753
    0 минут на чтение
    Третья сверхцель в крауд-кампании

    Друзья, замечательные новости!

    Не успели мы прийти в себя после выходных, как наша кампания по подписке на «Мир фантастики» в 2023 году достигла третьей сверхцели. А это значит, что все подписчики ежемесячных номеров получат фантастическую нашивку на ткань/рюкзак.

    Дизайн пока не окончательный.

    Третья сверхцель в крауд-кампании разблокирована!

    Следующая сверхцель — красивая акриловая награда для почётных читателей, которые поддерживали нас всё это время! А ранее вы разблокировали новые стикеры для телеграма (и для личного пользования — хай-резы лежат в разделе «Файлы») и клёвую подставку.

    Спасибо вам!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Пандора: мир «Аватара» 2
    0
    28028
    Пандора, мир «Аватара»: создание, жители и монстры

    Чем вдохновлялся Кэмерон, кто живёт на планете, как устроено общество на’ви и их кланы и почему они отвергают технологии.

    Величайшая фантазия. Как Final Fantasy VII стала культовой
    0
    110397
    Обсуждаем серию Final Fantasy в 62-м выпуске Фантастического подкаста

    Какие «финалки» лучшие, а в какие лучше даже не играть? Три из трёх фанатов серии рекомендуют.

    Короткометражка: «Крипи». Детские страхи в панельном доме
    0
    115135
    Короткометражка: «Крипи». Детские страхи в панельном доме

    С комментариями режиссёра.

    Какие фильмы выйдут в 2023 году: супергерои и комиксы
    0
    72675
    Какие фильмы выйдут в 2023 году: супергерои и комиксы

    Что нас (ну, или зрителей в других странах) ждёт? Финал «Стражей галактики», возвращение Аквамена, дебют Крейвена и «Флэш», который может неожиданно перевернуть игру…

    К. Д. Паркер «Шестнадцать способов защиты при осаде»
    0
    125789
    К. Д. Паркер «Шестнадцать способов защиты при осаде». Плут обороняет чужое отечество

    Ироническое фэнтези с необычным героем.

    От фанфикшенов к «Киллерботу»: Жизнь и творчество Марты Уэллс 1
    0
    173146
    От фанфиков к «Киллерботу»: Жизнь и творчество Марты Уэллс

    Рассказываем о пути к успеху одной из самых титулованных писательниц фантастики последних лет

    1
    0
    323576
    Вышла MMORPG «Хроники Вечности» с механиками «королевской битвы» и «рогалика»

    Ее можно скачать на Android и iOS.

    «Аватар: Путь воды»: обзор. Никакой революции, только Кэмерон! 3
    0
    279262
    «Аватар: Путь воды»: обзор. Никакой революции, только Кэмерон!

    Кэмерон — красавчик? Кого играет Сигурни Уивер? Много ли в фильме… воды? Рассказываем!

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить