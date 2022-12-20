Третья сверхцель в крауд-кампании разблокирована!

Друзья, замечательные новости!

Не успели мы прийти в себя после выходных, как наша кампания по подписке на «Мир фантастики» в 2023 году достигла третьей сверхцели. А это значит, что все подписчики ежемесячных номеров получат фантастическую нашивку на ткань/рюкзак.

Дизайн пока не окончательный.

Следующая сверхцель — красивая акриловая награда для почётных читателей, которые поддерживали нас всё это время! А ранее вы разблокировали новые стикеры для телеграма (и для личного пользования — хай-резы лежат в разделе «Файлы») и клёвую подставку.

Спасибо вам!