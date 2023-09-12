Ученые назвали новый род пауков в честь Венома Тома Харди

Магистр Джулия Росси, доктор Педро Кастанейра и доктор Волкер Фременау из Университета Мердока описали новый род пауков-кругопрядов.

Обнаруженный на Тасмании род пауков назвали Venomius Tomhardyi — в честь Венома в исполнении Тома Харди.

Причиной послужили характерные черные пятна на брюшке паука, которое напомнило ученым голову симбиота Венома.

Род принадлежит к семейству пауков Araneidae (или Araneae), которые плетут вертикальные круглые паутины.