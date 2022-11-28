Учёные проверили возможный источник сигнала «Wow!»

Иллюстрация: Big Ear Radio Observatory and North American AstroPhysical Observatory (NAAPO)

15 августа 1977-м доктор Джерри Эйман во время работы на радиотелескопе «Большое ухо» в рамках проекта по поиску признаков внеземной жизни SETI зарегистрировал необычный сигнал, который он назвал «Сигнал Wow!» Характеристики этого сигнала были похожи на теоретические представления сигналов, которые могли быть внеземного происхождения. Он длился 72 секунды, был мощным, одиночным и узкополосным.

С тех пор учёным не удалось доказать внеземную природу сигнала, но при этом естественные сигналы космических тел (пульсары, экзопланеты, кометы или отражение сигналов с Земли) на него похожи тоже не были.

И вот недавно команда астрономов из Колумбийского университета провела целенаправленный поиск искусственных радиосигналов в области, откуда его потенциально могли отправить. Учёные несколько часов наблюдали за солнцеподобной звездой 2MASS 19281982-2640123 (созвездие Стрельца), но никаких результатов это не принесло. Звезда находится на расстоянии 1801 световой год от Солнца, причём по массе и радиусу светило очень напоминает Солнце.

Астрономы планируют в будущем продолжить наблюдать за созвездием Стрельца, откуда пришёл сигнал Wow!. Область наблюдений тоже планируют расширить.