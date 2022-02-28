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    Новости

    «Удача на стороне храбрецов» — новый трейлер «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора»

    28 февраля 2022
    28.02.2022
    396
    0 минут на чтение
    «Удача на стороне храбрецов» — новый трейлер «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора»

    Warner Bros. опубликовала второй трейлер триквела «Фантастических тварей» с подзаголовком «Тайны Дамблдора».

    По сюжету директор Хогвартса собирает команду, чтобы противостоять темному волшебнику Гриндевальду.

    Режиссером снова выступил Дэвид Йейтс. А Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон и Джуд Лоу вернулись к главными ролям.

    Производство фильма затянулось из-за того, что Джонни Деппа в роли Гиндевальда пришлось заменить на Мадса Миккельсена.

    Картина выйдет в России 14 апреля 2022 года.

    Оригинальный трейлер

    Трейлер на русском

    Постер

    Черновик 959
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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