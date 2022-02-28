«Удача на стороне храбрецов» — новый трейлер «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора»

Warner Bros. опубликовала второй трейлер триквела «Фантастических тварей» с подзаголовком «Тайны Дамблдора».

По сюжету директор Хогвартса собирает команду, чтобы противостоять темному волшебнику Гриндевальду.

Режиссером снова выступил Дэвид Йейтс. А Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон и Джуд Лоу вернулись к главными ролям.

Производство фильма затянулось из-за того, что Джонни Деппа в роли Гиндевальда пришлось заменить на Мадса Миккельсена.

Картина выйдет в России 14 апреля 2022 года.

Оригинальный трейлер

Трейлер на русском

Постер