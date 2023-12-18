«Уэнсдэй» получит спин-офф про Фестера Аддамса

По данным издания Bloomberg, Netflix в своей стратегии хочет сделать ставку на развитии своих успешных франшиз вместо создания большого количества оригинальных проектов.

Так, «Уэнсдэй» помимо второго сезона, работа над которым уже идет, получит спин-офф про дядю главной героини — Фестера.

Это самый популярный англоязычный сериал на Netflix. В прошлом году он набрал 250 миллионов просмотров в стриминговом сервисе.

Среди других проектов числятся сериал во вселенной «Тайлера Рейка: Операция по спасению» и два спин-оффа «Острых козырьков». Действие первого развернется в Бостоне в середине 20 века (через пару десятилетий после событий оригинального сериала), а второй будет сосредоточен на Полли.