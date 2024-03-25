Уэс Болл о фильме по «Зельде»: это будет «что-то серьезное и крутое, но веселое и причудливое»

Режиссер лайв-экшен фильма по The Legend of Zelda Уэс Болл в общих чертах поделился своим видением грядущей экранизации.

По его словам, это будет адаптация для фанатов серии. И у него есть «потрясающая идея», детали которой он пока не раскрывает.

Я чертовски долго думал о том, каким крутым был бы фильм по «Зельде»… Я хочу исполнить самые большие желания фанатов. Я знаю, насколько эта франшиза важна для людей. И я хочу, чтобы это был серьезный фильм. Фильм, который дал бы пространство для эскапизма.

Постановщик хочет, чтобы зрители захотели жить в мире фильма. Это будет «что-то серьезное и крутое, но веселое и причудливое».

У экранизации The Legend of Zelda пока нет даты выхода.