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    Уэс Болл о фильме по «Зельде»: это будет «что-то серьезное и крутое, но веселое и причудливое»

    25 марта 2024
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    25.03.2024
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    Уэс Болл о фильме по «Зельде»: «Это будет что-то серьезное и крутое, но веселое и причудливое»

    Режиссер лайв-экшен фильма по The Legend of Zelda Уэс Болл в общих чертах поделился своим видением грядущей экранизации.

    По его словам, это будет адаптация для фанатов серии. И у него есть «потрясающая идея», детали которой он пока не раскрывает.

    Я чертовски долго думал о том, каким крутым был бы фильм по «Зельде»… Я хочу исполнить самые большие желания фанатов. Я знаю, насколько эта франшиза важна для людей. И я хочу, чтобы это был серьезный фильм. Фильм, который дал бы пространство для эскапизма.

    Постановщик хочет, чтобы зрители захотели жить в мире фильма. Это будет «что-то серьезное и крутое, но веселое и причудливое».

    У экранизации The Legend of Zelda пока нет даты выхода.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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