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    Новости

    Умер Олег Парастаев — музыкант группы «Альянс»

    20 июня 2020
    Кот-император
    20.06.2020
    3189
    1 минут на чтение

    Печальные новости: утром 20 июня умер музыкант группы «Альянс» Олег Парастаев. Ему был 61 год.

    Причина смерти не уточняется.


    Именно Парастаев сочинил музыку и текст самой известной песни группы «На заре». А ещё он на сцене выглядел как самый настоящий «клавишник из будущего»

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    Кот-император
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