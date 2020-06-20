Печальные новости: утром 20 июня умер музыкант группы «Альянс» Олег Парастаев. Ему был 61 год.
Причина смерти не уточняется.
Именно Парастаев сочинил музыку и текст самой известной песни группы «На заре». А ещё он на сцене выглядел как самый настоящий «клавишник из будущего»
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Еженедельная рассылка
Новости фантастики
Слух: Райан Джонсон всё-таки поставит фильм по «Звёздным войнам»
По книжной серии «Аниморфы» планируют снять фильм
Умер автор романа «Тень ветра» — Карлос Руис Сафон
The Last of Us: Part II наконец вышла — и игроки сразу же разгромили ее
В октябре выйдет бестиарий по «Тёмному кристаллу». В нём более 200 иллюстраций!
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.