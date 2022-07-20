Утечка: скриншоты и отрывок из пролога ремейка The Last of Us

Один из пользователей Reddit поделился скриншотами (со сравнением) и сценой из пролога ремейка The Last of Us с подзаголовком Part I.
Игра выйдет на PS5 уже 2 сентября, а на ПК — позже.
Отрывок из пролога
Скриншоты
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Редактор
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