«В бесконечность и...» — первый тизер мультфильма про Базза Лайтера от Pixar

Pixar опубликовала первый тизер-трейлер мультфильма «Лайтер», который расскажет о происхождении культового персонажа — Базза Лайтера.

Увы, подробностей сюжета пока очень мало. Известно только то, что главный герой отправляется в космос с некой целью.

Главного героя озвучит Крис Эванс («Капитан Америка»). А постановкой занимается Энгус Маклейн, работавший мультипликатором над тремя частями «Историй игрушек» и «Суперсемейкой».

Премьера в России состоится 16 июня 2022 года.

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