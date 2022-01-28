В этом году откроется парк аттракционов студии Ghibli

1 ноября 2022 года в Японии откроют тематический парк аттракционов по мотивам произведений аниме-студии Ghibli.

Всего пока запланировано пять зон. Одна будет посвящена картине «Мой сосед Тоторо» — с полноразмерной моделью дома и другими достопримечательностями. Секции по «Принцессе мононоке», «Ведьминой службе доставки» и «Ходячему замку» тоже будут.

Также гостей ждут антикварные лавки, созданные по образцу магазинов из «Шепота сердца», обширные выставочные площади, театр и многое другое.

Под парк выделили 188 гектаров территории и примерно 295 миллионов долларов. За творческое видение отвечают представители студии, в числе которых Горо Миядзаки.