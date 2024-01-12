В этом году в Pixar пройдут увольнения

Портал TechCrunch со ссылкой на свои источники рассказал, что Pixar планирует в этом году сократить около 20% сотрудников — с 1300 до 1000 человек.

Вскоре после этого компания подтвердила, что сокращения действительно будут, однако указанные в СМИ цифры завышены.

На самом деле Pixar еще не определилась, сколько нужно уволить сотрудников. Решение примут с учетом графика производства и найма персонала для работы над будущими проектами, которые уже получили «зеленый свет».

Студия отметила, что теперь она сосредоточится на производстве меньшего количества мультфильмов.

Как сообщают инсайдеры, сокращение затронет в том числе сотрудников, нанятых для производства контента для Disney+, который не приносит прибыли.