В феврале выйдет «Леон» Марины и Сергея Дяченко. Для Сергея роман стал последней работой

Издательство «Эксмо» анонсировало роман «Леон» писателей Марины и Сергея Дяченко. Для Сергея роман стал последней работой, которая выходит уже после его смерти.

Вот что о книге рассказывает Марина Дяченко:

Первая глава «Леона» была написана очень давно, больше десяти лет назад. Тогда мы с Сергеем не вполне понимали, куда нас ведет этот текст, и обстоятельства сложились так, что мы оставили его надолго. Леон вернулся прошлым летом, когда нам с Сергеем захотелось магии, приключений, легкости, иронии, свободы, радости… После того, что потом случилось с нами всеми и со мной лично, я сочла своим долгом закончить книгу так, как хотел бы этого Сергей Дяченко (14 апреля 1945 – 5 мая 2022). Это история взросления и любви. Это история надежды.

Аннотация

Леон, старшеклассник магической школы, приговоренный к казни за чужое преступление, бежит с эшафота. Прощай, родной город со старинной ратушей, рыночной площадью и парусниками на рейде; против своей воли Леон переносится в другую реальность. Это мегаполис под ярким солнцем — небоскребы, потоки машин, пальмы, инвестиции, дивиденды и удачный стартап, за которым стоят миллионы. Леон здесь как рыба в воде, ведь он с детства считает себя купцом, а не магом, а в новом мире столько идей для бизнеса! Леон не знает, что он наследник двух древних магических династий, могущественных и страшных. Торговец смертью и торговец счастьем, очень юный, но с железным характером и ясным умом… пока не пришла любовь, разумеется. Ворочая миллионами и обучаясь высокой магии, Леон ни на секунду не забывает: он должен вернуться домой, покарать настоящего преступника и восстановить свое честное имя. Ждет ли его свадьба, или казнь, или то и другое?

Книга запланирована на февраль.

Сергей Дяченко умер 5 мая. О смерти Сергея сообщила Марина Дяченко на своей странице в социальной сети.