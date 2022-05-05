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    Умер писатель Сергей Дяченко

    6 мая 2022
    06.05.2022
    314
    1 минута на чтение
    Умер писатель Сергей Дяченко

    5 мая скончался один из самых ярких русскоязычных фантастов современности, Сергей Дяченко, писавший совместно со своей супругой Мариной. О смерти Сергея сообщила Марина Дяченко на своей странице в социальной сети.

    Сергей Сергеевич Дяченко родился 14 апреля 1945 года в Киеве. Первоначально работал врачом, в конце 1970-х открыл в себе талант сценариста. Первой работой стал документальный фильм «Генетика и мы». В 1980-м окончил ВГИК после чего продолжил работать над сценариями.

    В начале 1990-х познакомился с актрисой Мариной Ширшовой. В 1993-м Марина и Сергей поженились, а с 1994-го начали писать фантастические романы и повести. В 2009 году супруги переехали в Москву, в 2013-м — в Лос-Анджелес, где продолжили работу над книгами и сценариями к кино и сериалам.

    Среди их самых заметных работ: трилогия «Ведьмин век» (1997–2020), цикл «Скитальцы», дилогия Vita Nostra (2007, 2021), а также сценарий к фильму «Обитаемый остров» (2008). Последней прижизненной книгой Марины и Сергея был роман в повестях «Масштаб», первая часть которого вышла в «Мире фантастики».

    Сергей был мудрым, глубоким и тонко чувствующим человеком. Нам будет не хватать его и его совместных с Мариной книг.

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