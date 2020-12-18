В финале второго сезона «Мандалорца» анонсировали сериал про Бобу Фетта

Сегодня вышел заключительный эпизод второго сезона «Мандалорца», в финале которого анонсировали спин-офф про Бобу Фетта.

Осторожно, спойлеры!

В сцене после титров Боба Фетт и Феннек Шэнд наносят визит во дворец Джаббы Хатта, которым теперь заправляет Биб Фортуна.

А после на экране появляется несколько надписей.

Впрочем, анонс можно трактовать и по-другому. Возможно, в центре сюжета третьего сезона «Мандалорца» будет Боба Фетт.

The Book of Boba Fett выйдет в декабре 2021 года — точная дата не называется.