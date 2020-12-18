В финале второго сезона «Мандалорца» анонсировали сериал про Бобу Фетта

Сегодня вышел заключительный эпизод второго сезона «Мандалорца», в финале которого анонсировали спин-офф про Бобу Фетта.
|
Осторожно, спойлеры!
В сцене после титров Боба Фетт и Феннек Шэнд наносят визит во дворец Джаббы Хатта, которым теперь заправляет Биб Фортуна.
А после на экране появляется несколько надписей.
Впрочем, анонс можно трактовать и по-другому. Возможно, в центре сюжета третьего сезона «Мандалорца» будет Боба Фетт.
The Book of Boba Fett выйдет в декабре 2021 года — точная дата не называется.
Читайте также
Фанаты разгадали шифр Бобы Фетта из последней серии «Мандалорца»
Дмитрий Кинский | 08.12.2020
Но ничего сверхважного в нем не было.
Умер Джереми Буллок, сыгравший Бобу Фетта в оригинальной трилогии «Звёздных войн»
Кот-император | 17.12.2020
Ему было 75 лет.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Подпишитесь на журнал!
-
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.