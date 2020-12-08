Фанаты разгадали шифр Бобы Фетта из последней серии «Мандалорца»

В шестом эпизоде второго сезона «Мандалорца» Боба Фетт заполучил костюм своего отца, после чего показал главному герою шифр в качестве доказательства принадлежности. Разумеется, пользователям Reddit удалось разгадать сообщение.
Оно гласит:
Фаундлинг… Принят… Год… Конкорд-Доун… Наставник Джаст… Отец Фетт… Боба Фетт…
Все это время считалось, что Джанго Фетт не был настоящим мандалорцем, однако, судя по всему, его приняли в орден. Конкорд-Доун — его родная планета. Что касается наставника Джаста, то речь, скорее всего, идет о Джастере Мериле — главе всех мандалорских кланов.
Читайте также
«Мандалорец», 2 сезон, 6 серия: возвращение, которого ждали столько лет
Шутки кончились — больше никаких побочных приключений и филлеров. «Мандалорец» несётся к развязке второго сезона на всех парах, а нас вот уже вторую серию заваливают важной и шокирующей сюжетной информацией.
-
Подпишитесь на журнал!
-
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.