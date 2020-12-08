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    Новости

    Фанаты разгадали шифр Бобы Фетта из последней серии «Мандалорца»

    8 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    08.12.2020
    1228
    0 минут на чтение
    Фанаты разгадали

    В шестом эпизоде второго сезона «Мандалорца» Боба Фетт заполучил костюм своего отца, после чего показал главному герою шифр в качестве доказательства принадлежности. Разумеется, пользователям Reddit удалось разгадать сообщение.

    Оно гласит:

    Фаундлинг… Принят… Год… Конкорд-Доун… Наставник Джаст… Отец Фетт… Боба Фетт…

    Все это время считалось, что Джанго Фетт не был настоящим мандалорцем, однако, судя по всему, его приняли в орден. Конкорд-Доун — его родная планета. Что касается наставника Джаста, то речь, скорее всего, идет о Джастере Мериле — главе всех мандалорских кланов.

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    Шутки кончились — больше никаких побочных приключений и филлеров. «Мандалорец» несётся к развязке второго сезона на всех парах, а нас вот уже вторую серию заваливают важной и шокирующей сюжетной информацией.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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