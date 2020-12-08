Фанаты разгадали шифр Бобы Фетта из последней серии «Мандалорца»

В шестом эпизоде второго сезона «Мандалорца» Боба Фетт заполучил костюм своего отца, после чего показал главному герою шифр в качестве доказательства принадлежности. Разумеется, пользователям Reddit удалось разгадать сообщение.

Оно гласит:

Фаундлинг… Принят… Год… Конкорд-Доун… Наставник Джаст… Отец Фетт… Боба Фетт…

Все это время считалось, что Джанго Фетт не был настоящим мандалорцем, однако, судя по всему, его приняли в орден. Конкорд-Доун — его родная планета. Что касается наставника Джаста, то речь, скорее всего, идет о Джастере Мериле — главе всех мандалорских кланов.