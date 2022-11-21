В «Индиане Джонсе 5» появится омоложенный Харрисон Форд

Режиссер «Индианы Джонса 5» Джеймс Мэнголд в интервью Empire рассказал, что во вступлении фильма появится молодой Харрисон Форд.
Однако авторы не стали использовать кадры из старых лент. Вместо этого они омолодили его с помощью графики.
Для этого было использовано несколько методов, в том числе новая технология ILM, с помощью которой удалось отсканировать архивные материалы с актером и сопоставить их с новыми кадрами.
Сам Харрисон Форд остался в восторге от того, как его омолодили в грядущей картине:
Впервые <омоложение> выглядит так, что я в него верю. Это немного пугает. Я даже думать не хочу о том, как это работает. Но это работает.
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