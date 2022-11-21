В «Индиане Джонсе 5» появится омоложенный Харрисон Форд

Режиссер «Индианы Джонса 5» Джеймс Мэнголд в интервью Empire рассказал, что во вступлении фильма появится молодой Харрисон Форд.

Однако авторы не стали использовать кадры из старых лент. Вместо этого они омолодили его с помощью графики.

Для этого было использовано несколько методов, в том числе новая технология ILM, с помощью которой удалось отсканировать архивные материалы с актером и сопоставить их с новыми кадрами.

Сам Харрисон Форд остался в восторге от того, как его омолодили в грядущей картине: