В начале нулевых EA отменила ММО-игру по «Гарри Поттеру»

Бывший директор по продуктовому маркетингу EA Ким Сельзер рассказала, что в начале нулевых компания работала над многопользовательской игрой по «Гарри Поттеру».
Что из себя представлял проект, толком непонятно. Но у разработчиков был готов рабочий билд, а сама игра должна была включать в себя как онлайн-, так и некие оффлайн-элементы.
Несмотря на то, что авторы вложили в ММО «Гарри Поттера» много сил и верили в успех, руководство EA сомневалось в ее жизнеспособности. Компания считала, что интерес к франшизе вскоре может сойти на нет.
Поэтому в конечном итоге проект был отменен. Однако у EA был эксклюзивная лицензия на игры по «Гарри Поттеру», поэтому она выпустила тайтлы по каждому фильму.
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