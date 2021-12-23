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    Новости

    В начале нулевых EA отменила ММО-игру по «Гарри Поттеру»

    23 декабря 2021
    23.12.2021
    603
    0 минут на чтение
    В начале нулевых EA отменила ММО-игру по «Гарри Поттеру»

    Бывший директор по продуктовому маркетингу EA Ким Сельзер рассказала, что в начале нулевых компания работала над многопользовательской игрой по «Гарри Поттеру».

    Что из себя представлял проект, толком непонятно. Но у разработчиков был готов рабочий билд, а сама игра должна была включать в себя как онлайн-, так и некие оффлайн-элементы.

    Несмотря на то, что авторы вложили в ММО «Гарри Поттера» много сил и верили в успех, руководство EA сомневалось в ее жизнеспособности. Компания считала, что интерес к франшизе вскоре может сойти на нет.

    Поэтому в конечном итоге проект был отменен. Однако у EA был эксклюзивная лицензия на игры по «Гарри Поттеру», поэтому она выпустила тайтлы по каждому фильму.

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