В России снимают сказку «По щучьему велению»

Кинокомпания СТВ вовсю снимает «сказочный блокбастер» под названием «По щучьему велению» по одноимённой русской народной сказке.

Режиссёром выступает Александр Войтинский («Чёрная молния», «Призрак», «Метод 2»). Над визуальными эффектами работает Александр Горохов (компания CGF).

Вот как звучит синопсис:

Если ты идешь на рыбалку — будь готов к том, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придется действовать самому, без волшебной силы. Поможет ему Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой.