В Санкт-Петербурге хотят открыть музей советской фантастики

В Санкт-Петербурге планируют открыть музей истории советской фантастической литературы, а в качестве основной локации хотят выбрать площадку Пулковской обсерватории, где работал Борис Стругацкий.
Однако сначала музей собираются запустить в онлайн-формате. Его будут постоянно дополнять, что позволит затронуть творчество в том числе современных фантастов.
Автор проекта Виктор Сеничкин отметил, что особенно хочет рассказать о литературе 20-30 и 50-60 годов, когда «Советский Союз нес в себе мощный позитивный заряд».
Поскольку музей будет расположен в Петербурге, упор сделают на ленинградскую фантастику. Но фантастам из других городов тоже обязательно уделят внимание.
Для меня главное – передать младшему поколению то, каким могло быть их настоящее и будущее, показать то хорошее, что было в советской культуре. Безусловно, в музее будут учтены и все трагические события, происходившие с советской фантастикой. Например, в 30-е годы, во времена торжества реализма, отечественная фантастика фактически прекратила свое существование.
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