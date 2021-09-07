В Санкт-Петербурге хотят открыть музей советской фантастики

В Санкт-Петербурге планируют открыть музей истории советской фантастической литературы, а в качестве основной локации хотят выбрать площадку Пулковской обсерватории, где работал Борис Стругацкий.

Однако сначала музей собираются запустить в онлайн-формате. Его будут постоянно дополнять, что позволит затронуть творчество в том числе современных фантастов.

Автор проекта Виктор Сеничкин отметил, что особенно хочет рассказать о литературе 20-30 и 50-60 годов, когда «Советский Союз нес в себе мощный позитивный заряд».

Поскольку музей будет расположен в Петербурге, упор сделают на ленинградскую фантастику. Но фантастам из других городов тоже обязательно уделят внимание.