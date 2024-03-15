В седьмом сезоне «Черного зеркала» будет продолжение «USS Каллистер»

Netflix объявил, что седьмой сезон антиутопической антологии «Черного зеркала» выйдет в 2025 году.
Что интересно, один из эпизодов будет продолжением любимой фанатами истории «USS Каллистер» в духе «Звездного пути».
Официальный спойлер гласит (спойлер к оригинальной серии):
Роберт Дейли мертв, но для экипажа «USS Каллистер» проблемы только начинаются.
Это первый раз, когда авторы «Черного зеркала» решили продолжить сюжет выпущенного ранее эпизода.
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