В седьмом сезоне «Черного зеркала» будет продолжение «USS Каллистер»

Netflix объявил, что седьмой сезон антиутопической антологии «Черного зеркала» выйдет в 2025 году.

Что интересно, один из эпизодов будет продолжением любимой фанатами истории «USS Каллистер» в духе «Звездного пути».

Официальный спойлер гласит (спойлер к оригинальной серии):

Роберт Дейли мертв, но для экипажа «USS Каллистер» проблемы только начинаются.

Это первый раз, когда авторы «Черного зеркала» решили продолжить сюжет выпущенного ранее эпизода.