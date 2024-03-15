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    В седьмом сезоне «Черного зеркала» будет продолжение «USS Каллистер»

    15 марта 2024
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    15.03.2024
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    В седьмом сезоне «Черного зеркала» будет продолжение «USS Каллистер»

    Netflix объявил, что седьмой сезон антиутопической антологии «Черного зеркала» выйдет в 2025 году.

    Что интересно, один из эпизодов будет продолжением любимой фанатами истории «USS Каллистер» в духе «Звездного пути».

    Официальный спойлер гласит (спойлер к оригинальной серии):

    Роберт Дейли мертв, но для экипажа «USS Каллистер» проблемы только начинаются.

    Это первый раз, когда авторы «Черного зеркала» решили продолжить сюжет выпущенного ранее эпизода.

     

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