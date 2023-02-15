В сеть слили две сцены после титров «Человека-муравья и Осы: Квантомания»

В интернете появились две сцены после титров триквела «Человека-муравья и Осы» с подзаголовком «Квантомания».
Премьера фильма состоится 17 февраля. Критики встретили супергеройский блокбастер прохладно.
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Осторожно, спойлеры!
Так, в первой можно увидеть, как Канг Завоеватель призывает бесчисленное множество версий самого себя из разных вселенных.
А во второй появляются Локи с Мебиусом, которые нашли одного из Кангов в прошлом, — это, видимо, намек на сюжет второго сезона «Локи».
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