В сеть слили две сцены после титров «Человека-муравья и Осы: Квантомания»

В интернете появились две сцены после титров триквела «Человека-муравья и Осы» с подзаголовком «Квантомания».

Премьера фильма состоится 17 февраля. Критики встретили супергеройский блокбастер прохладно.

Осторожно, спойлеры!

Так, в первой можно увидеть, как Канг Завоеватель призывает бесчисленное множество версий самого себя из разных вселенных.

А во второй появляются Локи с Мебиусом, которые нашли одного из Кангов в прошлом, — это, видимо, намек на сюжет второго сезона «Локи».