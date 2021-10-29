В Steam началась хэллоуинская распродажа. Что купить?

Вечером 28 октября в Steam стартовала масштабная распродажа в честь Хэллоуина, в рамках которой скидки получили многие относительно новые и не только игры.
Мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одной заметке.
- Resident Evil Village — 2042 рубля (было 2699 рублей);
- Metro Exodus — 479 рублей (было 1119 рублей);
- Hunt: Showdown — 674 рубля (было 1349 рублей);
- Days Gone — 2009 рублей (было 2999 рублей);
- Control Ultimate Edition — 639 рублей (было 1599 рублей);
- Little Nightmares II — 836 рублей (было 1249 рублей);
- Mass Effect: Legendary Edition — 2309 рублей (было 3499 рублей);
- Deathloop — 1649 рублей (было 2499 рублей);
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 1124 рубля (было 2499 рублей);
- Hades — 325 рублей (было 465 рублей);
- Dying Light Enhanced Edition — 379 рублей (было 759 рублей);
- Cyberpunk 2077 — 1339 рублей (было 1999 рублей);
- The Outer Worlds — 659 рублей (было 1999 рублей);
- Psychonauts 2 — 813 рублей (было 1085 рублей);
- Red Dead Redemption 2 — 1674 рубля (было 2499 рублей);
- Code Vein — 524 рублей (было 2099 рублей);
- Death Stranding — 1399 рублей (было 3499 рублей);
- Outer Wilds — 360 рублей (было 600 рублей).
Акция завершится 1 ноября.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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