В Steam началась хэллоуинская распродажа. Что купить?

Вечером 28 октября в Steam стартовала масштабная распродажа в честь Хэллоуина, в рамках которой скидки получили многие относительно новые и не только игры.

Мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одной заметке.

Акция завершится 1 ноября.