В возрасте 49 лет умер «Разрушитель мифов» Грант Имахара

Грант Имахара, инженер, мастер по спецэффектам и один из ведущих шоу «Разрушители мифов» умер в возрасте 49 лет. По данным THR, причиной внезапной смерти стала аневризма головного мозга. Свои соболезнования выразили представители канала Discovery и Адам Сэвидж.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.

— Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020