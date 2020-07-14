В возрасте 49 лет умер «Разрушитель мифов» Грант Имахара

Грант Имахара, инженер, мастер по спецэффектам и один из ведущих шоу «Разрушители мифов» умер в возрасте 49 лет. По данным THR, причиной внезапной смерти стала аневризма головного мозга. Свои соболезнования выразили представители канала Discovery и Адам Сэвидж.
I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.
— Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020
Я потерян. Слов нет. Я был частью двух семей вместе с Грантом на протяжении 22 лет. Грант был поистине блестящим инженером, творцом и ведущим, но самое главное, что он был щедрым, спокойным и учтивым человеком. Работать с Грантом было здорово. Я буду скучать по своему другу.
Долгое время Имахара работал в команде спецэффектов Lucasfilm и студии Industrial Light and Magic. К команде «Разрушителей мифов» он присоединился по приглашению Джейми Хайнемана. Имахара занимался робототехникой и электроникой. В 2014-м он вместе с Кэри Байрон и Сальваторе Белече покинул шоу. А в 2016-м трио воссоединлось на передаче White Rabbit Project на Netflix.
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