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    Новости

    В возрасте 49 лет умер «Разрушитель мифов» Грант Имахара

    14 июля 2020
    Кот-император
    14.07.2020
    5978
    1 минута на чтение
    В возрасте 49 лет умер «Разрушитель мифов» Грант Имахара

    Грант Имахара, инженер, мастер по спецэффектам и один из ведущих шоу «Разрушители мифов» умер в возрасте 49 лет. По данным THR, причиной внезапной смерти стала аневризма головного мозга. Свои соболезнования выразили представители канала Discovery и Адам Сэвидж.

    Я потерян. Слов нет. Я был частью двух семей вместе с Грантом на протяжении 22 лет. Грант был поистине блестящим инженером, творцом и ведущим, но самое главное, что он был щедрым, спокойным и учтивым человеком. Работать с Грантом было здорово. Я буду скучать по своему другу. 

    Долгое время Имахара работал в команде спецэффектов Lucasfilm и студии Industrial Light and Magic. К команде «Разрушителей мифов» он присоединился по приглашению Джейми Хайнемана. Имахара занимался робототехникой и электроникой. В 2014-м он вместе с Кэри Байрон и Сальваторе Белече покинул шоу. А в 2016-м трио воссоединлось на передаче White Rabbit Project на Netflix.

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    Кот-император
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