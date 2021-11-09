В возрасте 85 лет умер Дин Стокуэлл — звезда «Квантового скачка» и «Звёздного крейсера „Галактика“»

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Умер актёр, режиссёр и сценарист Дин Стокуэлл, который больше всего известен по роли адмирала Альберта Калавичи в фантастическом сериале «Квантовый скачок».
Ему было 85 лет. Представитель семьи артиста сообщил Deadline, что Стокуэлл умер от старости.
За свою карьеру актёр номинировался на премию «Оскар», а также становился призёром «Золотого глобуса» и Каннского кинофестиваля.
Стокуэлл также успел поработать с Дэвидом Линчем («Синий бархат» и доктор Веллингтон Юэ в «Дюне») и сыграть в экранизации романа «Лангольеры» Стивена Кинга. Одна из самых знаковых последних фантастических ролей — в сериале «Звёздный крейсер „Галактика“», где он сыграл сайлона Джона Кэвила.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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