В Японии открылся тематический парк аттракционов Ghibli

В Японии открылся большой тематический парк аттракционов по мотивам произведений аниме-студии Ghibli.
Всего в нем пять зон, каждая из которых посвящена конкретной ленте. Есть, например, зоны по фильмам «Мой сосед Тоторо» (с полноразмерной моделью дома!), «Принцессе мононоке», «Ведьминой службе доставки» и не только.
Посетителей ждут различные антикварные лавки, выставочные площади и другие достопримечательности.
Что интересно, сам парк можно посетить бесплатно. Но в нем есть несколько платных зон, которые стоят около 10-20 долларов.
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Редактор
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