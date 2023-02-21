В Японии открылся тематический парк аттракционов Ghibli

В Японии открылся большой тематический парк аттракционов по мотивам произведений аниме-студии Ghibli.

Всего в нем пять зон, каждая из которых посвящена конкретной ленте. Есть, например, зоны по фильмам «Мой сосед Тоторо» (с полноразмерной моделью дома!), «Принцессе мононоке», «Ведьминой службе доставки» и не только.

Посетителей ждут различные антикварные лавки, выставочные площади и другие достопримечательности.

Что интересно, сам парк можно посетить бесплатно. Но в нем есть несколько платных зон, которые стоят около 10-20 долларов.