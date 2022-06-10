Видео: актёры «Очень странных дел» играют в Dungeons & Dragons

В рамках мероприятия Geeked Week от Netflix прошёл стрим «Очень странных дел», на котором представили тизер финала четвёртого сезона. На трансляции актёры много рассказывали о съёмках, а под конец команда организовала даже D&D-ваншот с высокоуровневными персонажами. Что они делали? Правильно, сражались с Векной.

Игроки:

Финн Вулфхард (Майк)

Приа Фергюсон (Эрика)

Гейтен Матараццо (Дастин)

Джозеф Куинн (Эдди)

Ведущий: Б. Дейв Уолтерс.

Полтора часа хорошего настроения — в ожидании ещё двух эпизодов сериала.