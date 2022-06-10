Видео: актёры «Очень странных дел» играют в Dungeons & Dragons

В рамках мероприятия Geeked Week от Netflix прошёл стрим «Очень странных дел», на котором представили тизер финала четвёртого сезона. На трансляции актёры много рассказывали о съёмках, а под конец команда организовала даже D&D-ваншот с высокоуровневными персонажами. Что они делали? Правильно, сражались с Векной.
Игроки:
- Финн Вулфхард (Майк)
- Приа Фергюсон (Эрика)
- Гейтен Матараццо (Дастин)
- Джозеф Куинн (Эдди)
Ведущий: Б. Дейв Уолтерс.
Полтора часа хорошего настроения — в ожидании ещё двух эпизодов сериала.
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