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    Видео | Новости

    Видео: актёры «Очень странных дел» играют в Dungeons & Dragons

    10 июня 2022
    10.06.2022
    319
    0 минут на чтение
    Видео: актёры «Очень странных дел» играют в Dungeons & Dragons

    В рамках мероприятия Geeked Week от Netflix прошёл стрим «Очень странных дел», на котором представили тизер финала четвёртого сезона. На трансляции актёры много рассказывали о съёмках, а под конец команда организовала даже D&D-ваншот с высокоуровневными персонажами. Что они делали? Правильно, сражались с Векной.

    Игроки:

    • Финн Вулфхард (Майк)
    • Приа Фергюсон (Эрика)
    • Гейтен Матараццо (Дастин)
    • Джозеф Куинн (Эдди)

    Ведущий: Б. Дейв Уолтерс.

    Полтора часа хорошего настроения — в ожидании ещё двух эпизодов сериала.

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    Первые семь эпизодов получились нестабильными.

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